Южная Корея и КНДР открыли офис связи в городе Кэсон

ТАСС, 14 сентября. Торжественная церемония открытия пункта связи между Южной Кореей и КНДР в приграничном городе Кэсон состоялась в пятницу. Об этом сообщило агентство Yonhap .

По его сведениям, в ней приняли участие около 100 человек с обеих сторон. Южнокорейскую делегацию возглавлял министр объединения Чо Мён Гё, а КНДР - председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Отмечается, что в офисе будут работать примерно по 20 чиновников от каждой страны, которые смогут поддерживать связь на постоянной основе. Начало функционирования подобного пункта, по мнению экспертов, является первым шагом к открытию посольств двух Корей в Сеуле и Пхеньяне соответственно.

15 августа лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что офис связи между Республикой Корея и КНДР в приграничном Кэсоне начнет работать в ближайшие дни, однако с тех пор его открытие постоянно откладывалось. Как отмечали ранее эксперты, основным препятствием стал режим санкций Совбеза ООН в отношении Пхеньяна, а также позиция Вашингтона.

Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 27 апреля встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Это стало первым совещанием руководителей двух стран за последние 10 лет. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.