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США 17 сентября созывают внеочередное заседание Совбеза ООН по КНДР

Вашингтон выразил недовольство из-за внесения Россией поправок в среднесрочный доклад по санкциям в отношении Пхеньяна
© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Вашингтон созывает в понедельник, 17 cентября, внеочередное заседание Совбеза ООН по КНДР в связи с недовольством в отношении того, что Россия внесла изменения в среднесрочный доклад по санкциям в отношении этой страны. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель постпредства США при ООН Джон Дегори.

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"Да, мы созываем встречу в понедельник", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, будет ли созван Совбез в связи с ранее высказанным недовольством постпреда США при ООН Никки Хейли внесением некоторых российских поправок в среднесрочный доклад комитета 1718, контролирующего санкции в отношении КНДР.

Ранее в четверг в пресс-службе постпредства РФ при ООН заявили журналистам, что поправки, на которых настаивала российская сторона, внесли в доклад группы экспертов комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна. От внесения данных корректировок "качество доклада только выиграло", уверены в миссии. Как указали в пресс-службе, "ситуация с докладом еще раз показала важность взаимодействия группы экспертов с государствами-членами".

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Санкции ООН в отношении КНДР. Досье

31 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил журналистам после закрытых консультаций СБ ООН по КНДР, что РФ заблокировала дискуссию в Совбезе по докладу о выполнении санкций в отношении Пхеньяна до внесения в него поправок.

24 августа Россия заблокировала принятие повестки санкционного комитета СБ ООН, однако его председатель отказался отразить в докладе эту позицию. Тогда Небензя заявил, что РФ и другие делегации "выразили обеспокоенность регулярными утечками информации из комитета и запросили их расследования".

Теги
СШАКНДРРоссияНебензя, Василий АлексеевичХейли, Никки
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