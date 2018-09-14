США 17 сентября созывают внеочередное заседание Совбеза ООН по КНДР

ООН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Вашингтон созывает в понедельник, 17 cентября, внеочередное заседание Совбеза ООН по КНДР в связи с недовольством в отношении того, что Россия внесла изменения в среднесрочный доклад по санкциям в отношении этой страны. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель постпредства США при ООН Джон Дегори.

"Да, мы созываем встречу в понедельник", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, будет ли созван Совбез в связи с ранее высказанным недовольством постпреда США при ООН Никки Хейли внесением некоторых российских поправок в среднесрочный доклад комитета 1718, контролирующего санкции в отношении КНДР.

Ранее в четверг в пресс-службе постпредства РФ при ООН заявили журналистам, что поправки, на которых настаивала российская сторона, внесли в доклад группы экспертов комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна. От внесения данных корректировок "качество доклада только выиграло", уверены в миссии. Как указали в пресс-службе, "ситуация с докладом еще раз показала важность взаимодействия группы экспертов с государствами-членами".