Абэ заявил, что ожидает встреч с Путиным в ноябре и декабре

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ожидает, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре и декабре этого года. Об этом он заявил в пятницу, выступая в Токио на дебатах в преддверии предстоящих выборов председателя правящей Либерально-демократической партии.

Абэ не уточнил, где именно могут пройти такие переговоры. В ноябре в Сингапуре, в частности, запланирован Восточно-Азиатский саммит, куда могут поехать оба лидера.

"Российско-японские встречи на высшем уровне в ноябре и декабре станут действительно важными", - сказал он.

Заключить нельзя отложить. Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

Вместе с тем японский премьер, комментируя предложение российского лидера подписать мирный договор до конца этого года, заявил, что Путин, по его мнению, "действительно привержен [идее] подписать" этот документ. В то же время глава правительства указал на то, что позиция Японии заключается в том, чтобы "заключить мирный договор после решения территориальной проблемы".

12 сентября Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий. В МИД Японии в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать это заявление сообщили, что Токио намерен вести переговоры с Россией с целью заключения мирного договора после решения территориального вопроса, и эта позиция остается неизменной.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно- правовое оформление, сомнению не подлежит.