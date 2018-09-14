Де Мистура провел в Женеве консультации с "малой группой" по Сирии

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел в пятницу в Женеве консультации с дипломатами четырех западных и трех арабских стран, входящих в так называемую "малую группу" по сирийскому вопросу - Великобритании, Германии, США, Франции, Египта, Иордании и Саудовской Аравии. По завершении заседания, продолжавшегося два с половиной часа, каких-либо заявлений для прессы сделано не было.

"Встреча завершалась", - лаконично уведомила журналистов официальный представитель эмиссара ООН Рим Исмаил, не раскрыв каких-либо деталей состоявшейся дискуссии. Ранее пресс-служба ООН сообщила, что никаких мероприятий для прессы по итогам консультаций не планируется.

Де Мистура заявил ранее, что наметил на сентябрь серию встреч в рамках усилий по приданию динамизма процессу урегулирования в Сирии, одним из ключевых пунктов которого является создание конституционного комитета. Нынешние консультации с "малой группой", члены которой пользуются влиянием в регионе конфликта, рассматриваются спецпосланником как один из таких шагов.

Обмен мнениями с этой группой эмиссар ООН провел вслед за состоявшимися 10-11 сентября в Женеве консультациями с "астанинской тройкой" гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция), на которых в принципиальном плане были согласованы списки членов конституционного комитета от правительства и оппозиции Сирии. Осталось согласовать только список от гражданского общества: для ускорения этой работы было решено создать техническую группу экспертов. В конституционный комитет войдут по 50 человек от правительства, оппозиции и гражданского общества.