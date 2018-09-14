Встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции по Сирии началась в Стамбуле

СТАМБУЛ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции, посвященная Сирии, началась в пятницу в Стамбуле, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Стороны обсудят повестку возможного четырехстороннего саммита по Сирии, который может также пройти в Стамбуле. В переговорах принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, советник президента Франции Филипп Этьен и внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Хеккер.

Встреча проходит в бывшем здании рабочего офиса премьер-министра Турции в Стамбуле в закрытом для прессы формате.