Замглавы британского МВД сравнил Петрова и Боширова с куклами из "Улицы Сезам"

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в покушении на Скрипалей, кажутся заместителю главы МВД Великобритании Бену Уоллесу похожими на персонажей детской кукольной программы. В Twitter замминистра сравнил двоих россиян с куклами Бертом и Эрни из "Улицы Сезам".

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

"Иногда стоит просто дать людям думать, что вы - Берт и Эрни, а не открывать рот и подтверждать это", - написал Уоллес, сопроводив едкий комментарий ссылкой на показанное в четверг интервью россиян телеканалу RT.

Берт и Эрни (Влас и Еник в русской версии передачи) - классический комедийный дуэт, ставший одним из символов "Улицы Сезам", выходящей в телеэфир с 1969 года. Из-за детской непосредственности Эрни и занудливости Берта парочка постоянно оказывается в глупых и смешных ситуациях.

Интервью Петрова и Боширова

В четверг Александр Петров и Руслан Боширов дали свое первое интервью телеканалу RT, подчеркнув, что не намерены больше встречаться с журналистами. В нем они отвергли заявления Лондона о причастности к отравлению, отметив, что после распространения их фотографий британским следствием они не чувствуют себя в безопасности. Петров и Боширов выразили желание, чтобы их оставили в покое, в том числе СМИ.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о расследовании инцидента в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту, однако Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.