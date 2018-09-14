Глава МИД Сербии назвал формирование армии Косова ударом по мирному процессу

"Считаем это [формирование армии] еще одним ударом по мирному процессу, это делают силы, которые хотят подорвать возможность достижения любого долгосрочного решения. При наличии KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии - прим. ТАСС) чему бы служили эти вооруженные силы, если только кто-то не готовится к каким-то военным действиям на территории Косова и Метохии", - заявил Дачич, указав, что даже ближайшие союзники косоваров - США и НАТО - выступают против формирования армии Косова таким способом.

БЕЛГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Решение о формировании армии непризнанного Косова на основе сил безопасности является ударом по процессу примирения Белграда и Приштины. С таким заявлением выступил в пятницу перед журналистами глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Ранее, в четверг, правительство непризнанного Косова приняло пакет законов, согласно которому силы безопасности образования будут переформированы в полноценную армию. Косовский кабмин вынес решение о формировании армии Косова, приняв три законопроекта, причем документы были приняты без участия в голосовании сербских членов правительства. Теперь пакет законов должен утвердить парламент Косова, после чего у Приштины появится собственное министерство обороны.

Кураторы Приштины в Вашингтоне поддерживали косоваров по данному вопросу (хотя наличие вооруженных сил не предусматривается резолюцией СБ ООН 1244), однако настаивали, чтобы решение о формировании армии было принято путем внесения поправок в конституцию. Таким образом, принятое кабмином Косова решение идет вразрез как с мировым правом (резолюция 1244), так и с указаниями "главного союзника", как в Косово называют США. Президент Косова Хашим Тачи, комментируя действия кабмина, отметил, что решение было принято "в неподходящее время", однако на следующий день поменял свою позицию.

Позиция России по данному вопросу заключается в том, что процесс создания армии нужно прекратить, поскольку это повлечет за собой опасные последствия в крае, где ситуация и без того постоянно деградирует. Создание в непризнанном образовании полноценной армии являлось одним из главных предвыборных обещаний Харадиная. Этот пункт даже был включен в программу правительства Косово на 2017-2021 годы Как заявил Харадинай, будущая армия будет строиться в соответствии с нормами армий мира, и основываться на стандартах НАТО.