Столтенберг заявил, что НАТО должна стремиться к диалогу с Россией

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) должна стремиться к диалогу с Москвой, несмотря на нынешнюю напряженность в отношениях Запада и России. Это подчеркнул в пятницу на семинаре в Фонде наследия в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Затем я хотел бы подчеркнуть, что Россия никуда не денется. Россия - наш сосед, и НАТО не стремится к конфронтации с Россией. Для нас нет противоречия в том, чтобы быть решительными в ответе на шаги России, <...> и одновременном стремлении к диалогу, попытках ослабить напряженность [в отношениях] с Россией", - заявил генсек Североатлантического альянса.

"Россия никуда не денется, Россия останется нашим крупнейшим соседом. И я прекрасно знаю как отставной политический деятель из Норвегии - маленькой страны, соседствующей с Россией, - что можно иметь твердый, предсказуемый подход к России и одновременно работать ради диалога с Россией. Даже в самые "холодные" периоды холодной войны маленькая Норвегия была в состоянии поддерживать рабочие отношения с Россией по вопросам обороны и безопасности, наши Вооруженные силы регулярно ведут диалог с российскими на Севере, а также по вопросам энергетики, охраны окружающей среды. Мы провели демаркацию совместной границы", - сказал Столтенберг.

Одновременно он утверждал, что "Россия была готова использовать военную силу против соседей - в Грузии и на Украине", что Москва усиливает акцент на развитии своих ВС. "Мы видим более напористую Россию, Россию, которая инвестирует в развитие многих сил и средств, а также в разведку", - считает Столтенберг.

По его версии, НАТО приходится укреплять оборону, впервые после завершения холодной войны увеличивать военные расходы, учитывая шаги России. "НАТО не отвечает зеркально - танк на танк, самолет на самолет - на то, чем занимается Россия", - заверил генсек.

Столтенберг отказался отвечать на вопрос о недавнем задержании по подозрению в ведении разведывательной деятельности в пользу России двух граждан Эстонии, одним из которых является майор Сил обороны этой прибалтийской республики. "Комментировать вопросы разведки я не буду, это было бы просто подрывом того, чем занимается НАТО в сфере разведки", - отметил генсек альянса.

Сотрудничество в Арктике

Генсек альянса также отметил, что НАТО стремится к продолжению сотрудничества с Россией в Арктике и не хочет провоцировать напряженность в этом регионе.

"У нас было принято говорить, что на Крайнем Севере царит низкая напряженность. И я все еще считаю, что важно пытаться обеспечить сохранение на Крайнем Севере низкой напряженности", - отметил генсек.

При этом он напомнил, что некоторые страны - члены НАТО входят, как и Россия, в состав Арктического совета. Кроме того, Столтенберг фактически отверг алармистские высказывания вице-президента Фонда наследия Кима Холмса, который утверждал, что Москва занимается милитаризацией Арктики.

"Мы также работаем вместе с Россией, занимаясь определенными вызовами на Крайнем Севере. Речь идет об Арктическом совете. Ряд участников НАТО является членами Арктического совета, Россия является членом Арктического совета", - сказал генсек альянса.

"Мы работаем вместе с ней в сфере поисково-спасательных операций, природоохранной деятельности, регулирования рыбных ресурсов. И я считаю, что нет противоречия между поддержанием мощного [военного] присутствия [в регионе] и усматриванием потенциала сотрудничества на Крайнем Севере", - подчеркнул Столтенберг.

Роль США в НАТО

Соединенные Штаты должны быть столь же заинтересованы в НАТО, как и НАТО в Соединенных Штатах, добавил Столтенберг, заочно отвечая в пятницу на семинаре в Фонде наследия в Вашингтоне на критику в адрес Североатлантического альянса со стороны нынешнего президента США Дональда Трампа.

К примеру, как отметил Столтенберг, "на активной службе [в рядах Вооруженных сил стран-членов Организации Североатлантического договора] находится почти 2 млн человек". Наряду с этим в Европе действует 28 американских военных баз, "позволяющих США проецировать военную силу" не только в регион, но и на Ближний Восток, заявил генсек НАТО. Кроме того, примерно 30% ядерных подводных ракетоносцев НАТО - это силы Великобритании и Франции, добавил Столтенберг.

"После прихода президента Трампа к власти союзники по НАТО из Европы и Канады выделили на оборону дополнительно $41 млрд. На июльском саммите союзники по НАТО условились удвоить усилия, касающиеся военных расходов. Этот вопрос будет находиться в центре внимания на встрече министров обороны [альянса] в следующем месяце. И я продолжу активно работать со всеми союзниками, чтобы гарантировать, что мы выполняем свое обещание", - добавил Столтенберг.

На состоявшемся в июле в Брюсселе саммите НАТО глава Белого дома неоднократно критиковал входящие в альянс страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны. Глава администрации США потребовал от всех стран-участниц НАТО немедленно довести военные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили такие ассигнования до 4% ВВП.

В настоящее время лишь 8 членов НАТО из 29 тратят на оборону больше 2% ВВП.