Столтенберг надеется, что решение вопроса с закупкой Турцией С-400 можно найти

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил в пятницу надежду, что можно найти решение вопроса закупки Турцией российских зенитных ракетных систем С-400, указав вместе с тем на необходимость оперативной совместимости внутри альянса. С такими словами он выступил в пятницу на семинаре в Фонде наследия в Вашингтоне.

"Решение о приобретении военных средств принимают сами страны. Для НАТО, безусловно, важна оперативная совместимость, чтобы различные системы могли работать вместе", - отметил он.

Столтенберг назвал вызовом решение Анкары приобрести российские системы ПВО, указал на разногласия Турции и США по этому вопросу. "Надеюсь, что можно найти решение, потому что то, что мы видим сейчас, является вызовом для всех. Существуют разногласия в вопросе закупки Турцией российских комплексов С-400", - отметил генсек альянса, назвав Турцию "очень важным союзником" в рамках НАТО.

Приобретение Турцией С-400

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Турция не отказывается от приобретения С-400 "Триумф", несмотря на угрозы со стороны США, РФ исполнит контракт в срок - в 2019 году.

Турция стала вторым после Китая заказчиком системы С-400, о подписании контракта было официально объявлено в сентябре 2017 года. Первоначально планировалось, что системы будут переданы турецкой стороне в начале 2020 года. Позже стало известно, что по просьбе Анкары поставки будут ускорены.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.