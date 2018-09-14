CNN: кандидата в состав Верховного суда США обвинили в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Кандидата на включение в состав Верховного суда Бретта Кавано обвинили в сексуальных домогательствах, инцидент якобы имел место в начале 1980-х годов, когда он учился в школе. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

По сведениям его источников, с обвинениями выступила женщина, пожелавшая не раскрывать свою личность. Она минувшим летом направила письмо сенатору от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн, которая является старшим демократом в юридическом комитете верхней палаты Конгресса США. Законодатель передала послание в ФБР.

Женщина утверждает, что в начале 1980-х годов посещала вечеринку, проходившую в доме в штате Мэриленд. По ее словам, Кавано, который в то время находился в состоянии алкогольного опьянения, втолкнул ее в комнату. Вместе с другим молодым человеком он закрыл дверь и включил громкую музыку. После этого Кавано якобы попытался насильно снять с нее одежду.

По словам женщины, в какой-то момент Кавано навалился на нее и зажал ей рот ладонью, она почувствовала, что есть угроза ее безопасности. Автор письма отмечает, что в итоге ей удалось вырваться, после чего она покинула дом, в котором проходила вечеринка. Женщина утверждает, что после произошедшего ей потребовалась медицинская помощь. Телеканал отмечает, что в то время она, по всей видимости, не стала обращаться в полицию.

Кавано опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что полностью отрицает данные утверждения.

Выдвижение кандидатуры Бретта Кавано

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о решении выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Кавано, который с 2006 года является судьей в Апелляционном суде столичного округа Колумбия. Кавано известен своими консервативными взглядами. Он, в частности, считается противником абортов и выступает против ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия.

Подбор новой кандидатуры был вызван тем, что судья Верхового суда Энтони Кеннеди объявил 27 июня об уходе в отставку после трех десятилетий работы. Кеннеди, которому в июле исполнится 82 года, входит в состав высшего судебного органа США с 1988 года. Кандидатуру Кавано должен рассмотреть позже в этом месяце Сенат Конгресса США.