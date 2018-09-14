Помпео: США фундаментально изменят для всех стран экономическое взаимодействие с Ираном

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Предстоящее вступление в силу санкций США в отношении Тегерана фундаментальным образом изменит для всех стран экономическое взаимодействие с Ираном. С таким предупреждением выступил в пятницу на краткой пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео.

Он затруднился уточнить, применит ли Вашингтон штрафные меры против руководства платежной системы SWIFT, если та продолжит работать с банковским сектором Ирана. Речь идет о международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей. К ней подключено свыше 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира.

"Конкретно решения по SWIFT я не знаю. Еще идет выработка ряда решений в преддверии крайнего срока, приходящегося на 1 ноября <...> Но не заблуждайтесь: с приходом 4 ноября будет фундаментально иной набор правил, который коснется всех тех, кто посчитает необходимым заниматься экономической деятельностью с Исламской Республикой Иран", - сказал глава американской дипломатии.

"Это будет серьезная, важная дата", - подчеркнул Помпео. В связи с этим он напомнил, что некоторые страны уже "предпринимают действия по уходу из Ирана, прекращению ведения бизнеса" с ним "в преддверии крайнего срока, приходящегося на 4 ноября". "Они не только понимают серьезность американских санкций, но и начинают видеть, что эта [экономическая] деятельность поддерживает именно те виды злонамеренной активности [Тегерана], о которой президент [США Дональд] Трамп говорит с первого дня пребывания у власти", - утверждал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Госсекретарь США также отметил, что контакты и консультации властей Ирана с бывшим главой американского внешнеполитического ведомства Джоном Керри являются неподобающими и беспрецедентными в истории страны.

"Экс-госсекретарь взаимодействует с самым крупным спонсором терроризма в мире. Согласно его словам, он советовал им дождаться конца полномочий действующей администрации. Таких прецедентов не было в истории США, секретарь Керри не должен себя так вести", - убежден Помпео.

"Все бывшие госсекретари из любых политических партий не должны вмешиваться в работу действующей администрации", - подчеркнул он. "Активный подрыв американской внешней политики бывшим госсекретарем - это просто нечто неслыханное", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

13 сентября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что экс-госсекретарю Джону Керри, который открыто говорит о своих контактах с властями Ирана в СМИ, не следует давать Тегерану советы, как работать с нынешней администрацией Белого дома.

В мае президент Трамп объявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе, в заключении которого участвовал Керри, и обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начали действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.

Остальные участники сделки - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.