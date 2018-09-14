СМИ: Путин и Абэ общались на ВЭФ после предложения президента России по мирному договору

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин провели личную беседу во Владивостоке после того, как на пленарном заседании российский лидер выступил с предложением заключить мирный договор между странами до конца этого года без предварительных условий. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

Заключить нельзя отложить. Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

По их сведениям, обмен мнениями в присутствии переводчиков состоялся вечером 12 сентября после финала турнира по дзюдо, где Абэ и Путин присутствовали вместе с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Содержание разговора не раскрывается.

В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких предварительных условий. Он также отметил, что можно прописать в тексте договора стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры.

После этого на встрече с представителями японского бизнеса Абэ заявил, что Японии и России важно добиться понимания жителей обеих стран по вопросу мирного договора и подготовить атмосферу для его подписания. Премьер также обозначил позицию Токио по этому вопросу, которая заключается в стремлении заключить мир после решения территориального вопроса.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.