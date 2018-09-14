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Опрос: раненый кандидат в президенты Бразилии продолжает лидировать в избирательной гонке

По данным исследования социологического центра Datafolha, в первом туре выборов за Жаира Болсонару намерены проголосовать 26% избирателей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Бразилии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару, который на прошлой неделе получил тяжелое ранение в результате покушения, остается фаворитом избирательной гонки. Об этом свидетельствуют распространенные в пятницу вечером данные опроса социологического центра Datafolha.

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Согласно исследованию, в первом туре выборов за Болсонару, который представляет Социал-либеральную партию, намерены проголосовать 26% избирателей. В ходе аналогичного опроса, проведенного 10 сентября, депутата готовились поддержать 24% бразильцев. Исследование проводилось 13-14 сентября в 187 муниципалитетах страны, его погрешность составляет 2%. В опросе приняли участие 2820 человек.

Вторую строчку в рейтинге симпатий бразильских избирателей сейчас делят экс-мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад, который заменил в качестве кандидата от левой Партии трудящихся осужденного за коррупцию экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, и левоцентрист Сиру Гомес от Демократической трабальистской партии. Каждый из них может рассчитывать на 13% голосов. На третьем месте - бывший губернатор штата Сан-Паулу Жералду Алкмин, представляющий правоцентристскую Партию бразильской социал-демократии - он может рассчитывать на 9% голосов. За выход во второй тур также будет бороться лидер оппозиционной партии зеленых Rede Марина Силва, за которую намерены проголосовать 8% населения.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы пройдут в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.

Теги
БразилияЛула да Силва, Луис Инасиу
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