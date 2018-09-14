СМИ: глава Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель примет участие в Генассамблее ООН

ТАСС, 15 сентября. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель в конце сентября посетит США, где примет участие в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила в пятницу выходящая в Майами испаноязычная газета El Nuevo Herald.

По данным издания, в рамках визита в США Диас-Канель проведет также встречи с членами кубинской общины и американскими предпринимателями, работающими в сфере сельского хозяйства и туризма. Кроме того, он выступит с речью на мероприятии, которое проведет в одной из церквей Нью-Йорка религиозная организация "Пасторы за мир", на протяжении многих лет выступающая за отмену американского торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы.

Официально об участии кубинского лидера в работе ГА ООН в Нью-Йорке пока объявлено не было. Для Диас-Канеля это будет первый визит в США после того, как в апреле он сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту.

В конце 2014 года Вашингтон и Гавана взяли курс на нормализацию двусторонних отношений. Однако Дональд Трамп, сменивший в январе 2017 года Барака Обаму на посту президента США, объявил об ужесточении политики в отношении карибской страны. В частности, было усилено торгово-экономическое эмбарго, действующее с 1962 года, и усложнены правила поездок на остров для граждан США.

В последнее время отношения между Гаваной и Вашингтоном еще больше обострились из-за неких "акустических атак", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали более 20 американских дипломатов. В сентябре прошлого года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне.

73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября, а выступления высокого уровня начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября. Как ожидается, на ней выступят президент США Дональд Трамп, лидеры еще 109 государств и 86 глав правительств и министров иностранных дел. Согласно программе, Россия на открытии 73-й сессии Генассамблеи будет представлена главой МИД Сергеем Лавровым.