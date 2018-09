Times: британская разведка считает, что экс-лидер лейбористов был осведомителем СССР

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Служба британской внешней разведки МИ-6 заподозрила бывшего лидера Лейбористской партии Великобритании Майкла Фута (1913-2010) в том, что тот был оплачиваемым осведомителем СССР. Как сообщила газета The Times, такое утверждение сделал колумнист этого издания Бен Макинтайр в своей новой книге Spy and the Traitor.