Times: британская разведка считает, что экс-лидер лейбористов был осведомителем СССР

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Служба британской внешней разведки МИ-6 заподозрила бывшего лидера Лейбористской партии Великобритании Майкла Фута (1913-2010) в том, что тот был оплачиваемым осведомителем СССР. Как сообщила газета The Times , такое утверждение сделал колумнист этого издания Бен Макинтайр в своей новой книге Spy and the Traitor.

По информации Макинтайра, у Фута установились тесные отношения с советскими властями еще в 1940-х годах, когда он активно публиковался в ультралевом британском журнале Tribune. Со ссылкой на информацию британских спецслужб автор сообщает, что в 1960-х годах советская разведка осуществила от 10 до 14 выплат Футу за его услуги на общую сумму, равную £37 тыс. ($48,5 тыс.) в сегодняшнем исчислении.

После того же, как Фут осудил ввод войск СССР и стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, его статус осведомителя, как утверждается в книге, был понижен с "агента" до "конфиденциального контакта". По мнению же одного из отставных сотрудников МИ-6, Фута "использовали только в целях дезинформации".

Майкл Фут возглавлял Лейбористскую партию с 1980 по 1983 годы. На определенном этапе предвыборной кампании лейбористы под руководством Фута опережали правящих тори в рейтингах популярности, и лидер оппозиции получил реальные перспективы стать премьером. В книге Макинтайра говорится, что Фут в случае формирования лейбористского кабинета намеревался рассказать королеве Елизавете II о своих контактах с советскими спецслужбами, а внутри МИ-6 происходили обсуждения того, каковы могут быть конституционные последствия возможной победы политика, имеющего такие страницы в биографии.

Однако премьер-министр Маргарет Тэтчер не дала этим планам осуществиться после того, как на фоне победы, одержанной в Фолклендском вооруженном конфликте 1982 года, назначила на следующий год досрочные всеобщие выборы и их выиграла, после чего Фут подал в отставку. Политик умер в 2010 году в возрасте 96 лет.