CNN: прокуроры могут предъявить обвинения экс-советнику Обамы за работу иноагентом

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральные прокуроры США рассматривают возможность предъявления экс-советнику бывшего президента страны Барака Обамы Грегу Крейгу обвинений в том, что он не зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

По ее данным, следователи заинтересовались Крейгом, изучая обстоятельства дела бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который обвиняется в США в том числе в несоблюдении законов о раскрытии информации. По версии следствия, Манафорт лоббировал интересы Украины, работая в качестве незарегистрированного иноагента.

Крейг был ранее партнером в нью-йоркской адвокатской фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. По данным следствия, Манафорт, работавший на правительство Украины в качестве лоббиста, в 2012 году обратился к данной фирме с просьбой составить один из экспертных докладов в рамках судебного процесса в отношении Юлии Тимошенко. Манафорт затем якобы попросил Skadden распространить данный документ среди высокопоставленных сотрудников тогдашней администрации США. Над данным докладом, как отмечает CNN, работал Крейг.

По данным телеканала, прокуроры также рассматривают возможность выдвижения обвинений против самой Skadden. В апреле суд федерального округа Колумбия приговорил к тюремному заключению сроком на 30 дней и штрафу в размере 20 тыс. долларов нидерландского юриста Алекса ван дер Зуаана, которого нанимала Skadden. Согласно обвинительному заключению, голландец, беседуя с властями США, "намеренно и сознательно сделал ложные надуманные заявления", отвечая на вопросы, касавшиеся его работы в качестве юриста, нанятого Skadden.

В пятницу прокуратура сообщила, что Манафорт заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером, расследующим приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. Он также признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию. После признания вины судья заявил, что Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.