AFP: Австрия предлагает проверять нелегалов до того, как они сойдут на европейский берег

ТАСС, 15 сентября. Министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль считает, что необходимо организовать проверку нелегалов, добивающихся получения убежища в ЕС, до того, как они покидают суда, на которых прибыли в Европу. Об этом, как сообщает AFP, он заявил на пресс-конференции по вопросам миграции со своим итальянским коллегой Маттео Сальвини.

"Необходимо как можно быстрее определять мигрантов, которые могут претендовать на убежище. Это касается тех, кто прибывает на судах в территориальные воды стран ЕС", - приводит агентство его слова. По мнению главы МВД Австрии, не прошедшие проверку нелегалы должны будут вернуться в свои страны, которые он назвал "убежищем исламистов".

В свою очередь Сальвини поддержал инициативу своего коллеги.

Европа столкнулась в 2015-2016 годы с пиком миграционного кризиса, когда в ЕС прибыли 2,5 млн мигрантов из Ближнего Востока и Африки. Австрийские власти ранее прогнозировали, что в период с 2015 года по 2019 год содержание и обеспечение беженцев обойдется австрийскому бюджету в €8,1 млрд, поскольку большая часть приезжих стремится не просто избежать конфликтов или кризисов в своих родных странах, а хочет получить выгоду от пребывания в Австрии и жить на социальные пособия.