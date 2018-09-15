Глава ОАГ не исключил возможности военного вмешательства в Венесуэлу

БОГОТА, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что нельзя исключать возможности проведения военной интервенции в отношении Венесуэлы для разрешения кризиса в этой стране. Соответствующее заявление он сделал во время посещения города Кукуты на границе с Венесуэлой.

"Что касается военного вмешательства для свержения [главы Венесуэлы] Николаса Мадуро, мы не должны исключать любой вариант, потому что этот режим определенно совершает преступления против человечности, нарушает права человека и вызывает страдания людей, которые вынуждены мигрировать. Дипломатия остается на первом месте, но мы не должны исключать иных действий", - заявил глава ОАГ, чьи слова приводит газета El Tiempo.

Альмагро также добавил, что прибыл в пограничный город, чтобы "проанализировать гуманитарную ситуацию". "Этот регион является отражением лжи режима, он демонстрирует голод, нищету и репрессии, порожденные венесуэльской диктатурой", - подчеркнул он.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа проводили секретные встречи с мятежными военными из Венесуэлы, на которых обсуждали возможность свержения Николаса Мадуро. По сведениям источников издания, встречи начались осенью 2017 года и продолжились в текущем году.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Венесуэлы уехали около 2,3 млн человек, в основном - в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. На прошлой неделе более 10 стран Латинской Америки в совместном заявлении призвали Венесуэлу принять гуманитарную помощь.

Власти Венесуэлы отрицают наличие гуманитарного кризиса в стране. По мнению исполнительного вице-президента республики Дельси Родригес, речь идет о "нормальных миграционных потоках".