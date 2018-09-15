В Бельгии назначили следящего за "российской киберугрозой"

ТАСС, 15 сентября. Разведка в Бельгии наняла сотрудника для мониторинга приписываемой России "киберугрозы". Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте бельгийского парламента.

"Главная служба разведки министерства обороны наняла штатного сотрудника, который руководит непостоянной рабочей группой", - приведены в докладе слова главы разведслужбы Клода ван де Ворде. По его словам, речь не идет исключительно о деятельности России, активность Китая также находится под наблюдением.

Отмечается, что слушания по данному вопросу прошли в июне, однако доклад был обнародован только сейчас.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в стране в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток повлиять на выборы, которые в Москве отрицают, занимается уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер. В рамках следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки РФ, объявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.