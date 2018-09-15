ТАСС, 15 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина "переиграла" Россию. Об этом он написал в Twitter .

"Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года с того момента, как соглашение об ассоциации Украины и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42% до 43%, стремительно приближаясь к 50, что очень помогает нам компенсировать потери, нанесенные Россией", - заявил Порошенко.

С 1 января 2016 года действует Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ), которое является частью Соглашения об ассоциации. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Украина может продавать без пошлин. Как только квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины.

1 сентября 2017 года вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Оно регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и стран Евросоюза.