Лотарингский крест Шарля де Голля появился на эмблеме Елисейского дворца

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Знаменитый Лотарингский крест - символ французского движения Сопротивления во Второй мировой войне - появился на эмблеме Елисейского дворца, который объявил в пятницу об открытии собственного интернет-магазина с сувенирной продукцией. Как отмечают наблюдатели, использовать этот древний крест в государственной символике не посмел даже основатель Пятой республики, генерал Шарль де Голль.

Впервые новую эмблему французской президентской администрации общественность увидела в четверг, когда президент республики Эмманюэль Макрон выступал на конференции по вопросам борьбы с нищетой в стране. Трибуна, с которой выступал глава государства, была украшена официальной символикой Елисейского дворца. При этом президентская эмблема оказалась увенчана крестом с двумя поперечинами, более известным как Лотарингский крест.

Логотип Елисейского дворца, использующийся в официальных документах, пресс-релизах и на общественных собраниях, в целом повторяет по рисунку национальную эмблему Французской Республики. Эта эмблема украшает французские паспорта и выполняет функцию государственного герба, которого в республике формально нет. В центре композиции, увенчанной дубовой и оливковой ветвями, находится щит с монограммой RF - Французская Республика, закрепленный фасцию или ликторский пучок - древний символ государственности и правосудия. Именно на этом элементе вместо деталей теперь нарисован темный Лотарингский крест на белом фоне.

В Елисейском дворце это изменение в символике никак не анонсировали и официальными объявлениями не сопровождали. "Это новый логотип президентской администрации на весь срок", - прокомментировали позднее в аппарате Макрона появление нового логотипа на конференции по вопросам бедности. Как отметили в аппарате президента, это нововведение - своего рода "отсылка к Шарлю де Голлю в ознаменование 60-летия Пятой республики, а также 50-летия со дня смерти генерала и 80-летия призыва де Голля к французам" начинать сопротивление гитлеровской Германии, которое будет отмечаться в 2020 году.

Символ Лотарингского креста

Лотарингский (он же - архиепископский или патриарший) крест - старинная геральдическая фигура, известная со времен Средневековья. Свое название он получил от одноименной провинции на востоке современной Франции. В обиход его ввел в XIV веке Людовик I (1339-1384), герцог Анжуйский - при нем он олицетворял "Истинный крест", на котором, по преданию, распяли Иисуса Христа. Во Франции частица этой древней реликвии стала частью фамильного наследия анжуйской династии и одним из символов семейства.

Позднее внук Людовика I Рене Добрый (1409-1480), герцог Анжуйский и герцог Лотарингии сделал этот крест своей личной эмблемой, а в 1477 году в битве с бургундцами при Нанси он использовал его в качестве опознавательного знака для своего воинства. Именно с тех пор этот шестиконечный крест стал именоваться Лотарингским.

В новое время этот символ обрел актуальность после франко-прусской войны, по итогам которой восточные области Эльзас и Лотарингия отошли Германии. Лотарингский крест стал тогда для французов символом национального реванша, который состоялся в ходе Первой мировой войны, когда Эльзас и Лотарингия были возвращены Франции.

Наибольшую же известность Лотарингский крест получил в годы Второй мировой войны - именно его поместили на свое знамя соратники Шарля де Голля по движению "Свободной Франции", противостоявшей гитлеровским оккупантам и вишистским коллаборантам. После освобождения страны и восстановления республики Франция вернулась к привычной символике, а Лотарингский крест стал использоваться как неформальный символ французскими голлистами и патриотами.