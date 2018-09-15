Польша считает безосновательными замечания Еврокомиссии о реформе Верховного суда в стране

ВАРШАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сомнения Европейской комиссии (ЕК), касающиеся соответствия нового польского закона о Верховном суде европейскому праву, безосновательны. С таким утверждением выступил МИД Польши в размещенном в субботу на сайте ведомства сообщении.

Варшава передала Брюсселю развернутый ответ на замечания, касающиеся судебной реформы, отреагировав на сомнения, озвученные ЕК и "указав на их безосновательность".

"Польша подчеркивает, что, в соответствии с трактатами ЕС, организация судебной системы находится в исключительной компетенции стран-членов. По этой причине указание возраста ухода на пенсию судьями Верховного суда не может считаться нарушением Польшей общих норм европейского права, на которые ссылается ЕК", - информирует польский МИД.

"В случае, если у ЕК остаются какие-то сомнения, она может направить иск в Суд ЕС, который окончательно решит этот вопрос", - констатировало ведомство.

14 августа Еврокомиссия запустила второй этап процедуры устранения нарушений для защиты независимости Верховного суда Польши. ЕК считает, что польский закон о Верховном суде не соответствует нормам ЕС, поскольку он подрывает принцип независимости судебной системы, включая невозможность досрочной замены судей. В переданном Варшаве так называемом обоснованном мнении ЕК, в частности, отмечает, что новый польский закон снизил возраст выхода на пенсию для судей Верховного суда с 70 до 65 лет, что ставит под угрозу досрочного увольнения 27 из 72 судей, включая председателя этого органа. ЕК расценивает эту ситуацию как попытку влияния польского государства на работу Верховного суда.

Обоснованное мнение ЕК - это второй шаг в юридической процедуре устранения нарушений европейского законодательства одной из стран сообщества. На первом этапе ЕК направила в июне Польше формальное уведомление о нарушении, ответ на которое польских властей (2 августа) не удовлетворил Брюссель. Если Брюссель и Варшава не смогут найти компромиссное решение, Польшу могут ожидать санкции внутри ЕС вплоть до лишения права голоса в Совете ЕС до устранения нарушений.