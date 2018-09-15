Spiegel: штат немецкой контрразведки увеличится почти вдвое к 2021 году

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Германское Ведомство по охране конституции (BfV), которое выполняет функции контрразведки, увеличит штат с нынешних 3,1 тыс. сотрудников до 6 тыс. к 2021 году. Об этом сообщил в субботу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, руководитель BfV Ханс-Георг Масен собирается изменить структуру ведомства, сделав ее аналогичной структуре внешней разведки - Федеральной разведывательной службе Германии.

В частности, в планах разделить на более мелкие подразделения два нынешних департамента. Как отмечает журнал, первый сейчас отвечает за непосредственно контрразведку и меры по охране гостайны и конституции, второй - за противодействие исламизму и терроризму. Таким образом планируется повысить эффективность работы ведомства.

Масен в последние дни оказался под огнем критики из-за своего заявления о беспорядках в Хемнице, которые были спровоцированы гибелью местного жителя, предположительно, от рук двух мигрантов. После трагических событий город захлестнули демонстрации, в которых, в том числе, участвовали правые экстремисты - как свидетельствуют видеозаписи, они нападали на прохожих неевропейской внешности. Уже после того, как эти нападения осудила канцлер, Масен в интервью местным СМИ сказал, что у его ведомства нет достоверной информации о подлинности распространенных видеозаписей.

Отставки руководителя BfV на фоне этих событий требует Социал-демократическая партия Германии.