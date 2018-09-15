Украина возобновила пропуск транспорта на ранее закрытых пунктах на границе с Крымом

Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила доступ транспортных средств из Крыма на свою территорию в двух пунктах пропуска на севере полуострова - "Каланчак" (с российской стороны - "Армянск") и "Чаплынка" (с российской стороны - "Перекоп"). В Госпогранслужбе Украины заявили, что закрывают два КПВВ "в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе "Титан" в крымском Армянске".

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Украинские пограничники возобновили пропуск транспорта на ранее закрытых пунктах "Каланчак" и "Чаплынка" на севере Крыма. Об этом сообщается в субботу на сайте Госпогранслужбы Украины.

"15 сентября 2018 года контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак" и "Чаплинка" возобновили свою работу. Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через административную границу пограничники Херсонского отряда начали в 10:00", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что продолжат отслеживать ситуацию, связанную с выбросом химических веществ в Армянске, и "в случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения может быть снова принято отдельное решение о прекращении осуществления пропуска граждан через КПВВ".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе погрануправления ФСБ по Республике Крым, пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп" работают в штатном режиме. "В пункте пропуска "Армянск" первые граждане прошли на оформление", - добавили в ведомстве.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел химический выброс. Пользователи соцсетей писали о желтом налете на крышах и листьях деревьев, а в городе несколько дней чувствовался запах кислоты. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании "Титановые инвестиции". Проводятся экспертизы, СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.