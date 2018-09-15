Премьер Чехии назвал своим главным внешнеполитическим успехом отмену квот ЕС на беженцев

ПРАГА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что именно ему принадлежит основная заслуга в отказе Евросоюза от принудительных механизмов распределения беженцев. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью пражской газете "Pravo".
"Мне удалось отменить [миграционные] квоты за шесть месяцев, - подчеркнул Бабиш. - В этом главная заслуга моя и венгерского премьера [Виктора] Орбана. Это были мы, кто боролся против квот в Брюсселе. Мы достигли того, что эта бессмысленная система была отменена".
Чехия не предоставит убежища даже сирийским детям-сиротам, нелегально переправившимся в ЕС. "Чехия не примет ни одного беженца", - сказал Бабиш.
Премьер раскритиковал неповоротливость Евросоюза в ужесточении миграционной политики. Беженцев необходимо депортировать в страны исхода и там оказывать им эффективную помощь. "Я занимаюсь решением неспособности ЕС выработать систематический подход к миграционной политике и депортации", - отметил он.
Андрей Бабиш сообщил, что на посту премьер-министра ему особенно интересно заниматься вопросами внешней политики. "Думаю, что в этой области я делаю больше, чем мои предшественники, борюсь за реализацию чешских интересов [на международной арене] и, наконец, четко формулирую чешские предложения [по внешнеполитическим вопросам]", - подчеркнул глава правительства.
Саммит ЕС 29 июня принял итоговое заявление по миграции. Еврокомиссии было дано поручение проработать вопрос организации фильтрационных центров в сопредельных с ЕС государствах, откуда Евросоюз будет отбирать беженцев, имеющих право на убежище, и организованно перевозить их в Европу. Внутри ЕС было предложено организовать центры временного содержания, где будут отсеиваться экономические мигранты для последующей высылки. Те, кому действительно требуется защита (в первую очередь - выходцы из государств, где ведутся активные боевые действия), должны распределяться между странами Евросоюза на добровольной основе без каких-либо обязательных квот на прием определенного числа беженцев.
Критика Венгрии и Польши со стороны ЕС
Премьер-министр Чехии заявил, что не разделяет усиливающуюся в руководящих органах Евросоюза критику в адрес Венгрии и Польши.
"Венгры или поляки умеют лучше реагировать на возникновение возможных угроз для демократии [в их странах], чем депутаты Европарламента или чиновники в Брюсселе, - подчеркнул он. - Чехия в любом случае своих союзников [Венгрию и Польшу] не оставит. Мне не нравится, что Еврокомиссия может открыть расследование в отношении Польши или Венгрии [за нарушение демократических принципов]".
В касающейся Венгрии резолюции, принятой в среду на сессии Европарламента в Страсбурге, говорится об угрозе нарушения этой страной статьи 2 Договора о Европейском союзе, согласно которой ЕС "основан на ценностях уважения к человеческому достоинству, свободе, демократии, равенству, верховенству права и соблюдению прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам". Если одна из стран Евросоюза отступит от этих принципов, в действие вводится статья 7 того же договора, дающая полномочия Совету ЕС "приостановить ряд прав" государства-нарушителя в европейских институтах власти. На практике это может означать лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС.