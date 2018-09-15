Пашинян назвал экс-президентов Армении "политическими трупами"

"Я однажды уже заявил, что Роберт Кочарян, а также Серж Саргсян не являются политическими факторами. Они политические трупы, но это не значит, что, будучи политическими трупами, они не должны отвечать перед законом", - заявил глава армянского кабмина.

ЕРЕВАН, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что бывшие президенты республики Роберт Кочарян и Серж Саргсян не влияют более на внутреннюю политику страны и являются "политическими трупами". Такое заявление он сделал на брифинге в субботу.

Ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году, назвал заведенное против него уголовное дело "политической расправой, которую инициировал Никол Пашинян".

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами - победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка 1 марта погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за медицинской помощью.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора в качестве меры пресечения ареста. В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу. 13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он, согласно конституции, пользуется неприкосновенностью.