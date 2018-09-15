Волкер посоветовал Киеву больше сотрудничать с международными организациями по Донбассу

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Украине следует больше сотрудничать с международными организациями, чтобы помогать населению неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом заявил в субботу на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

"Существует императив, необходимость украинской власти работать со всеми международными организациями - с ООН, Красным Крестом для того, чтобы иметь доступ к этому населению и помогать этому населению", - сказал он. Кроме того, продолжил он, страны мира должны не отмалчиваться, а реагировать на эту ситуацию. "Разные страны мира должны ответить на этот императив, что они не должны просто заснуть и забыть об этом. Всем нашим обществам, государственным органам нужно направить прожектор на эту гуманитарную катастрофу", - сказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа констатировал, что стороны "застряли" в выполнении минских соглашений по Донбассу, по которым Украина должна была осуществить ряд шагов, среди которых предоставление специального статуса неподконтрольным территориям, а также проведение местных выборов в Донбассе. "Однако физически невозможно внедрить эти шаги, пока не будут установлены соответствующие уровни безопасности [в Донбассе]", сказал он, говоря о перспективах выборов.

Волкер добавил, что американская сторона готова к переговорному процессу по проблемам Донбасса. "На востоке происходит горячая стадия войны и она имеет ужасное влияние на местное население, огромнейшие гуманитарные проблемы", - добавил он.