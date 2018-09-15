СМИ: жертвами пятничных столкновений с израильтянами в Газе стали трое палестинцев

ТАСС 15 сентября. Трое палестинцев погибли в пятницу в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Такие данные обнародовал в субботу минздрав анклава, передает агентство "Маан".

Еще 30 человек пострадали, в том числе 11 из них были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Среди раненых есть несовершеннолетние, а также женщина-врач и журналист.

По сведениям официального представителя министерства Ашрафа аль-Кыдры, жертвами стали трое жителей прибрежного анклава в возрасте 30, 21 и 12 лет. Все они получили смертельные огнестрельные ранения.

Проводимый уже 25-ю неделю подряд, начиная с конца марта, "Марш возвращения" традиционно начался в Газе после пятничной молитвы. В этот раз девизом акции стал лозунг "Сопротивление - наш выбор". Как и в предыдущие 24 недели, сотни жителей анклава направились в сторону заградительной полосы с еврейским государством. Манифестанты жгли покрышки и забрасывали солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью. Военнослужащие отвечали им гранатами со слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Всего, по имеющимся данным, за это время погибли порядка 175 арабов, свыше 20 тыс. жителей сектора пострадали.