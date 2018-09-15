Климкин заявил о бескомпромиссном и экзистенциальном конфликте с Россией

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что между Украиной и Российской Федерацией существует экзистенциальный конфликт.

"Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идет борьба за что-то другое, еще Голда Меир (премьер-министр Израиля в 1969-1974 годах - прим. ТАСС), если я не ошибаюсь, сказала известные слова, что "быть или не быть" это не вопрос компромисса, нельзя идти на компромисс в вопросах "быть или не быть", - сказал он в субботу в своем выступлении на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.

Накануне президент Петр Порошенко, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия", констатировал, что после июльского саммита Североатлантического альянса "российский вектор развития Украины окончательно забыт". Он также заявил, что Украина уже "обыграла Россию", поскольку смогла стать на западный курс, несмотря на якобы многолетнее сопротивление Кремля.