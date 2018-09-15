В Риге прошел марш в защиту русских школ

РИГА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Массовое шествие против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения прошло в субботу в латвийской столице. Порядка пяти тысяч человек собрались около здания театра "Дайлес", чтобы устроить марш по одной из улиц города. Манифестация продолжилась в одном из центральных рижских парков, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Устроителями очередной протестной акции выступили Штаб защиты русских школ и партия "Русский союз Латвии" (РСЛ). Ее участники держали в руках красные воздушные шары и плакаты с надписями в защиту русского языка, а также скандировали "Руки прочь от русских школ".

"В 1998 году уже был принят закон о полной ликвидации русского образования в школах Латвии, тем не менее в 2004 году нам удалось добиться компромисса и русские школы оставили в покое на долгие 13 лет. Это все благодаря первой школьной революции, которую мы провели и вывели на улицы Риги десятки тысяч человек. Этот наш исторический опыт говорит, что бороться надо, потому что во все времена и во всех странах уважают силу - силу духа и решимости - и никакими экспертными дискуссиями нельзя заменить живой народ на улицах, который говорит правительству "нет". И сегодня мы говорим "нет" языковой реформе в русских школах Латвии", - сказал корреспонденту ТАСС депутат Европарламента от республики и сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов.

По его словам, протестные акции против перевода русских школ на латышский язык обучения проходят в самое неблагоприятное время - в преддверии парламентских выборов в стране, которые состоятся 6 октября. "Но мы постараемся сделать все, что мы можем в этих условиях. Наша сегодняшняя акция также связана с выборами и без ее проведения не может быть успехов в будущем. Мы должны сделать мощную заявку о том, что партия РСЛ будет представлена в будущем парламенте Латвии и мы получим площадку для организации дальнейших акций в защиту русских школ, мы должны вывести нашу борьбу также и на парламентский уровень", - указал он.

Продолжение борьбы

Продолжился марш митингом и концертом при участии русских народных коллективов и ансамблей в одном из центральных парков латвийской столицы. Перед собравшимися выступили депутаты Европарламента и представители Штаба защиты русских школ, правозащитники и родители. "Сегодня сюда пришли люди разных возрастов и разных национальностей, люди с разными флагами и транспарантами, но нас всех объединяет одно - мы выступаем за правду и эта правда одна", - обратился к манифестантам депутат Европарламента от Латвии и кандидат от РСЛ в премьер-министры республики Андрей Мамыкин.

"Я никогда не называл Латвию фашистской страной или что-то в этом роде, но буквально несколько дней назад я открыл страшный факт из нашей общей истории. И этот факт заключается в том, что ни царская Россия, ни советская власть, но и даже нацистская Германия не закрывала школы национальных меньшинств на территории Латвии. И эта реформа - позор для нашей страны", - отметил он.

В разговоре с корреспондентом ТАСС политик подчеркнул, что борьба в защиту русских школ Латвии продолжится. "Мы выступаем за правду и за справедливость. Мы тоже являемся частью Латвии и имеем такие же права, как и любой другой житель нашей страны. Следующей нашей акцией протеста мы в ноябре отметим 100-летие провозглашения независимости Латвии - помимо митинга в Риге или Брюсселе мы планируем направить 100 петиций в защиту русского образования в Европарламент, 100 писем в парламент Латвии, 100 писем премьеру и 100 писем президенту республики", - сказал он.

Спорная реформа

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала будущего учебного года, а завершится - к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов и шествий в знак протеста против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.