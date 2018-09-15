Могерини и де Мистура призвали гарантов Астаны сохранить зону деэскалации в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудили ситуацию в Сирии в преддверии сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе по итогам встречи Могерини и де Мистуры.

"Они обсудили последние события в сирийском кризисе и предстоящую встречу на высшем уровне по Сирии, которую ЕС проведет в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября", - отмечается в нем.

В документе также говорится, что Могерини и де Мистура "уделили особое внимание ситуации в Идлибе и на севере Сирии, текущей работе по оказанию поддержки сирийскому народу в этой стране и настоятельной необходимости предотвращения полномасштабного военного наступления и гуманитарной катастрофы". "Верховный представитель и спецпосланник обменялись мнениями об их контактах с астанинскими гарантами (Россия, Турция и Иран - прим. ТАСС), которых они призывают сохранить зону деэскалации в Идлибе", - указывается в нем.

Кроме того, они обсудили подготовку в Женеве к созданию конституционного комитета с целью возобновления процесса политического перехода в Сирии и пути, с помощью которого ЕС может поддержать этот процесс".

73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября 2018 года, а выступления высокого уровня начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября. Как ожидается, на ней выступят президент США Дональд Трамп, лидеры еще 109 государств и 86 глав правительств и министров иностранных дел. Согласно программе, Россия на открытии 73-й сессии Генассамблеи будет представлена главой МИД Сергеем Лавровым.