Волкер заявил, что в ЕС существует множество сторонников снятия санкций с России

"То, что я считаю очень важным - поддерживать сильные санкции против российской агрессии на Украине. И вы все знаете, что есть много голосов в Европейском Союзе, которые хотели бы прекратить санкции, хотя Россия ничего и не меняет, и принимая во внимание эти голоса, будет сложно держать мнение Европейского союза общим, если Украина не будет придерживаться своей части минских соглашений", - сказал он в субботу в кулуарах форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. Данные меры, принятые в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления.