{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

Волкер заявил, что в ЕС существует множество сторонников снятия санкций с России

По мнению спецпредставителя Госдепа, Евросоюзу будет сложно сохранить единство в этом вопросе, если Украина не станет выполнять минские соглашения
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер EPA-EFE/MYKOLA LAZARENKO/POOL
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер
© EPA-EFE/MYKOLA LAZARENKO/POOL

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что в Европейском Союзе существуют разногласия в отношении санкций против России, многие поддерживают идею их снятия.

На эту тему
Секторальные санкции ЕС в отношении России. Досье

"То, что я считаю очень важным - поддерживать сильные санкции против российской агрессии на Украине. И вы все знаете, что есть много голосов в Европейском Союзе, которые хотели бы прекратить санкции, хотя Россия ничего и не меняет, и принимая во внимание эти голоса, будет сложно держать мнение Европейского союза общим, если Украина не будет придерживаться своей части минских соглашений", - сказал он в субботу в кулуарах форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. Данные меры, принятые в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления.

Теги
УкраинаРоссияСанкции в отношении России
Президенты Азербайджана и Турции обсудили в Баку двусторонние отношения
В ходе официального визита в Азербайджан Эрдоган примет участие в мероприятиях в честь столетия вступления Кавказской исламской армии в азербайджанскую столицу
Читать полностью