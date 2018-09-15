Макрон начал программу Европейских дней наследия во Франции с посещения виллы Тургенева

БУЖИВАЛЬ /Франция/, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в субботу в город Буживаль на берегу Сены близ Парижа для визита на виллу Виардо, где в XIX веке жил писатель Иван Тургенев. Посещение усадьбы стало первым пунктом в субботней программе главы республики по случаю ежегодных Европейских дней наследия, которые проходят в эти выходные по всей Франции, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В Буживаль Макрон прибыл вместе со своей супругой Брижит и в сопровождении министра культуры Франсуаз Ниссен. Для них была организована экскурсия по вилле Виардо, которую в скором времени ждет комплексная реставрация. Макрон стал первым французским президентом, кто нанес официальный визит на эту виллу.

Визит в усадьбу приурочен к тиражу "Лотереи наследия", которая проводится во Франции в этом году впервые. По замыслу проекта, поддержанного французским правительством, жителям страны предлагается купить лотерейные билеты и тем самым профинансировать реставрацию исторических памятников. На первый раз в перечень объектов, участвующих в программе "Лотереи наследия", включено 18 объектов, в том числе и вилла Виардо, которая станет частью создаваемого в Буживале Европейского центра музыки.

Эмманюэль Макрон с самого начала поддерживает эту кампанию. Перед началом программы на встрече с организаторами он отметил важность сохранения неделимого европейского культурного наследия. "В ваших замечательных проектах есть вилла писателя - Тургенева, которая стоит напротив виллы музыканта [Жоржа Бизе, жившего в соседней усадьбе] и которую населяла музыка. От Виардо и Тургенева к Бизе - это целое путешествие между литературой, музыкой, вдохновением XIX века, это французский и европейский романтизм", - сказал президент.

Вилла Виардо построена в 1830 году, а в 1874 году Иван Тургенев приобрел его для певицы Полины Виардо. Здесь бывали представители европейской творческой элиты тех лет: Россини, Шопен, Жорж Санд, Лист, Клара Шуман, Брамс, Делакруа, Флобер, Сен-Санс, Массне, Бизе, Вагнер, Чайковский. Этот дом считается символом интеллектуальной Европы второй половины XIX столетия.

Ожидается, что "Лотерея наследия" поможет собрать €600 млн на реставрацию включенных в программу приоритетных памятников архитектуры. Как отмечают организаторы проекта, это - 20% от необходимой для всех реставрационных работ суммы.