Волкер вновь заявил о необходимости продления Украиной закона об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Украина должна продлить закон об особом статусе Донбасса, считает спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"И очень важно, чтобы Украина также продлила закон о специальном статусе, чтобы не дать России возможность воспользоваться этими упреками в адрес Украины", - сказал он в субботу в своем выступлении на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.

В июле Курт Волкер уже заявил, что для властей Украины целесообразно продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса. По его словам, в противном случае Россия получит дополнительный повод критиковать Киев за нежелание выполнять минские соглашения. Полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов также заявлял, что данный закон необходимо продлить, чтобы он оставался "основой для реализации минских соглашений, при дальнейшей его доработке".

В то же время первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко 7 сентября заявила, что решение о проведении 11 ноября выборов в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) затруднит принятие решения о продлении закона об особом статусе Донбасса.

Действие закона об особом статусе Донбасса заканчивается 6 октября 2018 года.

Закон об особом статусе

Закон о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей был принят в октябре 2014 года сроком на три года. Он является ключевым документом для политического урегулирования на востоке Украины. Представители провозглашенных республик Донбасса не раз заявляли, что отказ от его продления будет означать и отказ от реализации самих минских соглашений.

Верховная рада 6 октября прошлого года приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", продлевающий на год особый статус Донбасса. Продлив формально действие особого статуса, Киев, тем не менее, внес в текст закона поправки, согласно которым особый статус вступит в силу только с момента обретения нынешней украинской властью полного контроля над территорией, с которой будут выведены "все незаконные вооруженные формирования и военная техника, а также боевики и наемники".

Таким образом, оказались перечеркнутыми все переговоры Контактной группы по вопросу проведения в Донбассе местных выборов и введения там особого статуса самоуправления в рамках конституционной реформы на Украине, как это оговорено минскими соглашениями, а также договоренность "нормандской четверки" о механизме введения в действие закона об особом статусе по "формуле Штайнмайера" (главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с декабря 2013 по январь 2017 года). Более того, в текст закона внесена фраза о том, что продление особого статуса направлено, в числе прочего, на создание "необходимых условий для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН".