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Президент Молдавии выразил признательность России за поддержку молдавских инициатив

Также Игорь Додон обсудил с российской делегацией вопросы внутренней и внешней политики Республики Молдова

ТАСС, 15 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с российской делегацией выразил признательность РФ за поддержку молдавских инициатив в сфере поддержки семейных ценностей. Об этом глава республики сообщил в субботу в Facebook.

"Выразили общее мнение о важности проходящего в эти дни Всемирного конгресса семей, в котором активнейшее участие принимают российские гости. В этом контексте я выразил признательность Российской Федерации за поддержку наших инициатив на высоком уровне. В продолжение беседы провели широкий обмен мнениями по двусторонним молдо-российским отношениям, а также по вопросам внутренней и внешней политики Республики Молдова", - написал он.

В пятницу в Кишиневе открылся Всемирный конгресс семей под патронатом президента страны. В нем принимают участие представители более 40 стран. Российскую делегацию представляют вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина, протоиерей Димитрий Смирнов.

Теги
РоссияМолдавияМизулина, Елена БорисовнаЕпифанова, Ольга НиколаевнаДодон, Игорь
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