Президент Молдавии выразил признательность России за поддержку молдавских инициатив

ТАСС, 15 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с российской делегацией выразил признательность РФ за поддержку молдавских инициатив в сфере поддержки семейных ценностей. Об этом глава республики сообщил в субботу в Facebook.
"Выразили общее мнение о важности проходящего в эти дни Всемирного конгресса семей, в котором активнейшее участие принимают российские гости. В этом контексте я выразил признательность Российской Федерации за поддержку наших инициатив на высоком уровне. В продолжение беседы провели широкий обмен мнениями по двусторонним молдо-российским отношениям, а также по вопросам внутренней и внешней политики Республики Молдова", - написал он.
В пятницу в Кишиневе открылся Всемирный конгресс семей под патронатом президента страны. В нем принимают участие представители более 40 стран. Российскую делегацию представляют вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина, протоиерей Димитрий Смирнов.