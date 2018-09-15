{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президенты Азербайджана и Турции обсудили в Баку двусторонние отношения

В ходе официального визита в Азербайджан Эрдоган примет участие в мероприятиях в честь столетия вступления Кавказской исламской армии в азербайджанскую столицу

ТАСС, 15 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели официальную встречу в Баку в субботу. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу тет-а-тет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в тексте.

Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также отметили важность совместных проектов и обменялись взглядами по другим темам взаимного интереса.

В субботу Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В ходе него он примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию вступления в азербайджанскую столицу Кавказской исламской армии во главе с турецким военачальником Нури-пашой Киллигилем.

Теги
АзербайджанТурцияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЭрдоган, Реджеп Тайип
NYT: Трамп может уволить главу Пентагона после выборов в ноябре
По данным газеты, Джеймс Мэттис разошелся с главой США во взглядах на политику в отношении НАТО
Читать полностью