Президенты Азербайджана и Турции обсудили в Баку двусторонние отношения

ТАСС, 15 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели официальную встречу в Баку в субботу. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу тет-а-тет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в тексте.

Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также отметили важность совместных проектов и обменялись взглядами по другим темам взаимного интереса.

В субботу Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В ходе него он примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию вступления в азербайджанскую столицу Кавказской исламской армии во главе с турецким военачальником Нури-пашой Киллигилем.