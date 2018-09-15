Глава МВД Германии напомнил о необходимости упорядочить миграцию в стране

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Германия нуждается в более тщательном контроле внешних границ, чтобы миграционные процессы были упорядоченными и соответствовали нормам права и гуманности. Об этом заявил в субботу в Мюнхене министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

"Ни одна страна в мире не может неограниченно принимать мигрантов и беженцев. Мы всегда говорили о том, что порядок [при приеме иностранцев] является предпосылкой для успешной интеграции", - сказал политик, выступая на съезде Христианско-социального союза (ХСС), который он возглавляет. По его словам, залог успешных миграционных процессов - "упорядоченность и гуманность" одновременно.

Хорст Зеехофер напомнил о необходимости высылать из страны соискателей убежища, которые нарушили закон. "Никогда не пойму ситуации, когда демонстранты выступают за то, чтобы преступника не высылали из страны, а оставили у нас", - сказал глава МВД. В этом же контексте он высказался в пользу необходимости более тщательной защиты внешних границ и усилении полиции.

Зеехофер в разгар кризиса с беженцами в ФРГ в 2015 году был главным критиком миграционной политики Ангелы Меркель. Проблема была крайне актуальной для федеральной земли Бавария, правительство которой он на тот момент возглавлял - именно в Баварию иностранцы попадали в первую очередь, минуя северную австрийскую границу.

В Баварии 14 октября пройдут выборы в местный парламент. Христианско-демократический союз боится проиграть голоса правым из "Альтернативы для Германии" и поэтому традиционно в последние годы включают миграционную тему в свою повестку. ХСС является региональной партией и осуществляет политическую деятельность только в Баварии. На федеральном уровне она выступает в едином блоке с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель. В Бундестаге у них единая фракция.