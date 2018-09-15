СМИ: новый парламент Ирака со второй попытки избрал председателя

ТАСС, 15 сентября. Совет представителей (парламент) Ирака, сформированный по итогам майских выборов, избрал на пост спикера экс-губернатора провинции Анбар Мухаммеда аль-Халбуси. Как сообщил телеканал "Ас-Сумария", председатель был выбран в субботу путем тайного голосования.
Кандидатуру главы западной провинции выдвинул блок "Национальный фронт" (55 мест), объединивший крупнейшие суннитские партии. По имеющейся информации, депутат-суннит заручился поддержкой более половины депутатов 329-местного парламента. Всего в сессии приняли участие 298 законодателей.
Помимо аль-Халбуси на пост председателя претендовали экс-министр обороны Ирака Халед аль-Обейди (блок "Наср"), вице-президент Усама ан-Нуджейфи (возглавлял парламент с 2010-2014 годах). В день заседания свои кандидатуры сняли депутаты Мухаммед аль-Халеди, Таляль аз-Зубеи, Мухаммед Тамим, Ахмед аль-Джубури, Раад ад-Дахляки.
Голосование по избранию председателя парламента должно было состояться в начале сентября, однако из-за бойкота ряда политических партий и вследствие этого отсутствия кворума, сессия была перенесена на 15 сентября. Согласно конституции Ирака, со вступлением в должность спикера у законодателей есть месяц на избрание президента из числа депутатов-курдов, который, в свою очередь, выдаст мандат на формирование правительства коалиции большинства в парламенте. Вопрос о регистрации крупнейшего альянса в заксобрании также пока остается открытым.
Запрос на признание большинства направили сразу два блока. С одной стороны альянс "Реформ и восстановления", костяк которого составляют "Наср" премьер-министра Хейдара аль-Абади, "Саирун" радикального шиитского имама Муктады ас-Садра, "Хикма" шиитского богослова Аммара аль-Хакима, "Аль-Ватания" вице-президента Айяда Алауи и "Карар аль-Ираки" вице-президента Усамы ан-Нуджейфи. По данным руководства блока, в их активе 177 мандатов. В противовес им выступает тандем вице-президента и экс-премьера Нури аль-Малики ("Государство закона") с командиром шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири. Альянс получил название "Строительство", в него вошли 153 депутата.