Эрдоган: Турция не улучшит отношения с Арменией без урегулирования карабахского конфликта

ТАСС, 15 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу в Баку о невозможности улучшения отношений с Арменией без урегулирования карабахского конфликта. Об этом пишет газета Sabah .

"Мы хотим иметь хорошие отношения с нашими соседями, но решение карабахской проблемы является абсолютным условием для того, чтобы Турция улучшила отношения с Арменией", - приводит издание слова турецкого лидера.

Эрдоган также сказал, что Армении не стоит рассчитывать на открытие границы с Турцией до тех пор, пока "она оккупирует 20% территорий Азербайджана и препятствует возвращению 1 млн азербайджанцев на свои родные земли".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженной стадии конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ, в состав которой, наряду с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией, входят также Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.

Соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года. В ночь на 2 апреля 2016 года в Нагорном Карабахе начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля того же года при посредничестве Москвы была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в этом районе.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер 12 сентября рассказал о возможности встречи глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в конце этого месяца в Нью-Йорке для обсуждения урегулирования карабахского конфликта.