Ветераны армии Армении вступились за генсека ОДКБ перед главным следователем республики

ЕРЕВАН, 15 сентября. /ТАСС/. Около ста ветеранов армии Армении - боевых товарищей генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковника Юрия Хачатурова в субботу обратились с открытым письмом в его защиту к главе Специальной следственной службы республики Сасуну Хачатряну, потребовав от того публичных извинений. Текст письма имеется в распоряжении ТАСС.

В минувший вторник в сети появилась запись прослушки телефонного разговора глав Следственной службы и Службы национальной безопасности Армении, в котором Хачатрян использовал оскорбительные выражения в адрес генсека ОДКБ.

"Считаем недопустимым подобное отношение к человеку, посвятившему всю свою жизнь защите отечества. Если воодушевленная революцией общественность видит в Хачатурове только подозреваемого по делу 1 марта, то мы, ветераны армянской армии, знаем и уважаем его как толкового военачальника, заботливого офицера и образцового командира. Требуем от Хачатряна публичных извинений", - говорится в открытом письме боевых товарищей генсека ОДКБ.

По словам авторов письма, "никто не в праве обвинять человека, чья вина еще не доказана судом".

Хачатуров принимал участие в боевых действиях на границе Республики Армения и Нагорного Карабаха. С 1992 по 2016 года он служил в различных должностях от начальника Управления пограничных войск - заместителя командующего Вооруженными силами Армении до начальника Главного штаба Вооруженных сил Армении.

26 июля 2018 года Специальная следственная служба Армении предъявила генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову обвинение в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для избрания ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).