NBC: Манафорт уступил властям США права собственности на недвижимость стоимостью $21,7 млн

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, заключив сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером, отказался в пользу государства от прав собственности на недвижимость общей стоимостью $21,7 млн. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC .

Речь идет о подлежащих конфискации государством домах и квартирах в наиболее престижных районах Нью-Йорка и одноименного штата, уточняет телекомпания, обратившаяся за справкой к специалистам риелторского сайта Zillow.com. Они оценили два объекта недвижимости Манафорта в районе Сохо Манхэттена в $4,1 млн и $3,1 млн, дом в Бруклине - в $4,1 млн, а апартаменты в небоскребе "Трамп тауэр" на Пятой авеню - в $3 млн. У экс-главы штаба Трампа также имеется большой дом в Хэмптонс (Лонг-Айленд) стоимостью $7,3 млн.

NBC поясняет, что данные оценки отражают рыночную стоимость объектов недвижимости, которая, как правило, выше расчетов органов власти на местах. Например, если отталкиваться от данных Zillow.com, то дома и квартиры Манафорта только в пределах города Нью-Йорк стоят $14,4 млн, а в листинге властей мегаполиса - $6,3 млн.

В пятницу прокуратура сообщила, что Манафорт заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером, расследующим приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. Он также признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию. После признания вины судья заявил, что Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.