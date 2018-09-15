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В ФРГ не исключили долгосрочного присутствия войск на Ближнем Востоке

При этом глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что сначала необходимо дождаться успешного завершения миссии уже развернутых войск на территории Ближнего Востока

ТАСС, 15 сентября. Глава министерства обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в субботу не исключила возможность более долгосрочного присутствия германский вооруженных сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Сначала нам надо дождаться успешного завершения миссии уже развернутых здесь войск. Давайте я скажу так: я не хочу исключать такой возможности", - заявила она в ответ на вопрос о том, есть ли у Берлина необходимость в размещении военной базы на Ближнем Востоке в долгосрочном периоде.

Такой комментарий министр дала во время визита на базу ВВС Иордании, где несут службу около 300 германских военнослужащих.

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