WSJ: эксперты ООН ставят в вину КНДР продажу оружия Сирии и иные нарушения санкций

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Группа экспертов ООН подготовила доклад, в котором представила свидетельства нарушения КНДР экономических санкций, в том числе путем продажи вооружений Сирии, Йемену, Ливии и другим странам, где есть зоны вооруженных конфликтов. Такое утверждение изложено в статье, опубликованной в субботу в газете The Wall Street Journal .

огласно публикации, специалисты ООН выявили рост поставок горючего в КНДР на судах России и Китая, а также случаи транспортировок угля Пхеньяном в КНР. В докладе, который носит конфиденциальный характер и еще не опубликован, содержится упоминание о некоем сирийском посреднике, договорившемся закупить у Пхеньяна для хуситов в Йемене танки, гранатометы, баллистические ракеты и иные вооружения. Этому же предпринимателю приписываются сделки по продаже Судану противотанкового оружия северокорейского производства.

По утверждению газеты, эксперты ООН задокументировали количество поездок северокорейских специалистов в области вооружений на военные предприятия Сирии в 2017 году. В отчете приводятся сведения о более чем 200 совместных предприятиях (СП) КНР и КНДР, а также 39 СП РФ и КНДР. Затрагивается и тема деятельности представителей финансовых организаций Пхеньяна на территории России и Китая, пишет The Wall Street Journal.

"Эти нарушения понижают эффективность последних по времени санкций ООН, пренебрегая ограничениями на импорт нефтепродуктов и запретом на поставки угля, введенными в 2017 году", - приводит издание фрагмент данного документа. "Финансовые санкции остаются одними из хуже всего соблюдаемых и наиболее активно избегаемых мер в санкционном режиме", - полагают авторы отчета. С их точки зрения, агенты КНДР оперируют "практически безнаказанно" минимум в пяти государствах.

О поправках в докладе

В четверг официальный представитель постпредства США при ООН Джон Дегори сообщил ТАСС, что Вашингтон созывает 17 сентября внеочередное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по КНДР в связи с недовольством тем, что Россия внесла изменения в среднесрочный доклад по санкциям в отношении этой страны. В пресс-службе постпредства РФ при ООН заявили журналистам, что поправки, на которых настаивала российская сторона, внесены в доклад группы экспертов Комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна. От внесения данных корректировок "качество доклада только выиграло", уверены в миссии.

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.