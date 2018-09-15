Президент Боливии осудил планы генсека ОАГ по военному вторжению в Венесуэлу

ТАСС, 15 сентября. Президент Боливии Эво Моралес в субботу осудил заявление генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который накануне не исключил возможность военной интервенции в Венесуэлу для свержения режима Николаса Мадуро.

"Мы осуждаем призыв Луиса Альмагро к военной интервенции против [нашего] брата Николаса Мадуро", - написал глава Боливии в Twitter. Моралес также подчеркнул, что этот призыв Альмагро "подтверждает, что он прекратил быть генеральным секретарем ОАГ, чтобы стать гражданским агентом [президента США Дональда] Трампа для совершения государственных переворотов". "Нападение на Венесуэлу - это нападение на Латинскую Америку", - добавил глава Боливии.

Накануне генсек ОАГ Луис Альмагро, находясь в городе Кукута, заявил, что нельзя исключать возможности проведения военной интервенции в отношении Венесуэлы для разрешения кризиса в этой стране. Однако он подчеркнул, что дипломатический способ выхода из ситуации остается на первом месте.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что сотрудники администрации Дональда Трампа проводили секретные встречи с мятежными военными из Венесуэлы, на которых обсуждали возможность свержения Николаса Мадуро. По сведениям источников издания, встречи начались осенью 2017 года и продолжились в текущем году.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально- экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. На прошлой неделе более 10 стран Латинской Америки в совместном заявлении призвали Венесуэлу принять гуманитарную помощь.