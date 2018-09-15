СМИ: саудовские ПВО сбили запущенную мятежниками из Йемена баллистическую ракету

ТАСС, 15 сентября. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили в субботу запущенную мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") по приграничному городу Джизан баллистическую ракету. Об этом, как сообщает телеканал Sky News Arabia, заявил официальный представитель возглавляемой королевством аравийской коалиции Турки аль-Малики.

Ранее подконтрольный мятежникам телеканал Al Masirah передавал о пуске ракеты типа "Бадр-1", целью которой была экономическая зона Джизана. "Саудовские ПВО перехватили ракету, запущенную хуситами из провинции Саада, - сказал аль-Малики. - Это преднамеренный обстрел, чтобы нанести удар по гражданским районам". О разрушениях и пострадавших в результате атаки информации не поступало.

Ранее "Ансар Аллах" неоднократно сообщало об ударах по пограничным с Йеменом саудовским территориям, в частности городам Джизан и Наджран. При этом в Эр-Рияде каждый раз заявляли о перехвате воздушных целей системой ПВО. По данным альянса во главе с Саудовской Аравией, в общей сложности было сбито более 190 баллистических ракет хуситов.

Помимо обстрелов, мятежники в последнее время задействовали боевые беспилотники. Целями ударов БПЛА, по их утверждениям, стали международный аэропорт в Дубае и Абу-Даби, НПЗ Saudi Aramco в Эр-Рияде. Вместе с тем саудовские и эмиратские власти опровергают эти заявления.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда операцию "Буря решимости" против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

В пятницу хуситы обстреляли в Джизане нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco. Как заявляли в коалиции, ракета также была сбита средствами ПВО.