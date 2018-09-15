Глава Колумбии заявил о ранении лидера повстанцев, ответственного за убийства журналистов

БОГОТА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в субботу заявил о том, что один из лидеров бывшей повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) Вальтер Патрисио Арисала, известный также под псевдонимом "Гуачо", был тяжело ранен в результате спецоперации колумбийских вооруженных сил.

"У нас есть информация о том, что сегодня утром был ранен повстанец под псевдонимом "Гуачо". Сейчас армейские силы оцепляют этот района [для поисков]. С самого начала я сказал, что мы будем бороться с этими преступниками, и мы это делаем", - заявил глава Колумбии, чьи слова привела его администрация. Дуке также выразил надежду на то, что "в ближайшие часы мы получим подтверждение безупречной работы наших вооруженных сил и полиции, чтобы Колумбия могла сказать, что "Гуачо" закончил со своей деятельностью".

"Гуачо" является одним из самых разыскиваемых преступников Колумбии. В марте по его приказу были похищены, а затем убиты двое журналистов эквадорской газеты El Comercio и их водитель.