Нигерия подозревает банк HSBC в отмывании $100 млн для диктатора Абачи

ТАСС, 16 сентября. Следственные органы Нигерии заподозрили один из крупнейших мировых банков HSBC в отмывании более $100 млн для бывшего военного лидера страны генерала Сани Абачи (1943-1998). Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на полученное им по электронной почте заявление помощника президента страны Гарбы Шеху.

"Наши следственные органы полагают, что HSBC отмыл более $100 млн для покойного генерала Сани Абачи на [острове] Джерси, в Париже, Лондоне и Женеве", - цитирует в субботу агентство Bloomberg отрывок полученного заявления.

Кроме того, в нем отмечается, что банк подозревается в отмывании доходов от коррупции, полученных от более 50 других граждан страны, в том числе сенатора, имя которого не называется.

Сани Абача возглавлял Нигерию с 1993 по 1998 год. После его смерти в стране началась борьба с коррупцией и за возмещение средств, похищенных из казны.

Новое гражданское правительство Нигерии, пришедшее в 1999 году на смену военным, правившим самой населенной страной Африки около 15 лет, заявило, что намерено добиться возврата всех государственных средств, которые похитил Абача и разместил на банковских счетах в Швейцарии, Великобритании, Германии, США, Люксембурге, Лихтенштейне и на острове Джерси.