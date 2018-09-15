Трамп считает, что "охота на ведьм" стоила ему 25 пунктов в рейтинге

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что расследование относительно приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году стоило ему 25 процентных пунктов в рейтинге. Об этом он написал в своем Twitter .

"У меня (у нас) хорошие показатели по опросам, а экономика находится в лучшем состоянии за все время. Если бы не подстроенная "охота на ведьм" в связи с Россией, они были бы на 25 [процентных] пунктов выше", - заявил он, подчеркнув, что тему вмешательства в избирательный процесс демократы используют, чтобы навредить республиканцам в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

По результатам опроса общественного мнения, который совместно провели газета The Washington Post и телекомпания ABC, деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 36% американцев, противоположного мнения придерживаются 60% граждан страны.