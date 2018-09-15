Мэр Лондона выступил за проведение второго референдума по Brexit

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Мэр Лондона Садик Хан выступил за проведение второго референдума по вопросу целесообразности членства Великобритании в Евросоюзе. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в газете The Guardian .

Глава лондонской администрации отметил, что страна находится "в реальной опасности выхода из ЕС без соглашения" о дальнейшем сотрудничестве, что может привести к исчезновению в Великобритании 500 тыс. рабочих мест к 2030 году. "После долгих тщательных размышлений я решил, что народ должен получить право принять окончательное решение. Это означает проведение общенародного голосования по любой из сделок или голосования в случае ее отсутствия наряду с возможностью остаться в ЕС", - написал он.

"Прискорбным является то, что [премьер-министр] Тереза Мэй не смогла договориться о позиции по Brexit со своей собственной партией, не говоря уже о том, чтобы согласовать сделку с ЕС", - подчеркнул лондонский мэр.

Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия, членом которой является Садик Хан, не исключает поддержки идеи проведения нового референдума по вопросу членства страны в Евросоюзе. По словам теневого "министра по вопросам Brexit" Кира Стармера, если депутаты проголосуют против согласованного правительством консерваторов соглашения с ЕС по Brexit, то одним из вариантов может стать проведение нового плебисцита. Однако британский кабмин ранее исключил проведение нового волеизъявления по этому вопросу, объясняя свою позицию стремлением выполнить волю народа.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Британии победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.