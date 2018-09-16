Абэ заявил, что напомнил Путину позицию Токио по территориальному вопросу

ТОКИО, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ утверждает, что напомнил президенту РФ Владимиру Путину о базисной позиции его страны по проблеме территориального спора и заключения мирного договора после того, как лидер России выступил с предложением заключить мирный договор между странами до конца этого года без предварительных условий. С таким заявлением глава японского правительства выступил в воскресенье в ходе предвыборных дебатов с бывшим министром обороны Японии Сигэру Исибой в эфире телеканала NHK.
"Я неоднократно озвучивал нашу позицию президенту [Владимиру] Путину, согласно которой сначала должен быть решен территориальный вопрос и только затем решена проблема мирного договора. Озвучивал я ее и до высказывания президента России, и на всякий случай повторил ее ему и после того, как он выступил с [тем] предложением", - утверждает глава японского правительства. Он также отметил, что "многие специалисты и аналитики считают, что предложение президента [Владимира] Путина демонстрирует его большое желание решить проблему мирного договора" между двумя странами.
Исиба, в свою очередь, выразил мнение, что предложение президента России не было спонтанным. "Не может быть, чтобы это было спонтанное предложение, как он говорит. Я уверен, что все было заранее спланировано", - заявил он.
В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Он также отметил, что можно прописать в тексте договора стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры.
После этого на встрече с представителями японского бизнеса Абэ заявил, что Японии и России важно добиться понимания жителей обеих стран по вопросу мирного договора и подготовить атмосферу для его подписания. Премьер также обозначил позицию Токио по этому вопросу, которая заключается в стремлении заключить мир после решения территориального вопроса.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.